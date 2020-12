Filippo Nardi, si torna a parlare della gaffe ai funerali Fabrizio Frizzi: ai tempi si scusò

Filippo Nardi è uno degli ospiti della casa del Grande Fratello VIP.

In questi giorni, è stato al centro di svariate polemiche per alcune uscite quantomeno infelici.

Di seguito, i link degli articoli in cui ne abbiamo parlato

Ma proprio a causa di queste uscite, s’è tornato a parlare dei precedenti e così è uscita allo scoperto una polemica legata ai funerali di Fabrizio Frizzi, quando – in barba al lutto – sarebbe stato immortalato mentre rideva.

In una intervista rilasciata in seguito a Mattino 5, Filippo aveva così spiegato la situazione.

Per prima cosa voglio fare le mie condoglianze alla famiglia di Fabrizio Frizzi. So cosa vuol dire perdere un caro per cui mai e poi mai avrei riso in un momento così triste. Ero distratto, come spesso accade perché ho una capacità di concentrazione molto corta. Non mi ricordo esattamente cosa stavo dicendo, mi sono anche commosso poco dopo perché l’applauso è stato veramente lungo e caloroso