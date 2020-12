A.P. Bio, stagione 3, dal 19 dicembre su Premium Stories: trama e cast

Torna a fare compagnia su Premium Stories A.P. Bio, la serie tv giunta alla sua 3 stagione. Vediamo insieme trama e cast.

Dove eravamo rimasti

Nella seconda stagione Jack aveva messo in piedi la vendetta perfetta contro coloro chi lo aveva ostacolato nella sua realizzazione professionale.

La trama

La serie è inxentrata sulla vita di Jack Griffin, un docente di filosofia di Harvard che è finito in disgrazia e si trasferisce per lavoro a Toledo, Ohio, come insegnante di biologia al liceo.

Dopo aver notato però l’intelligenza dei suoi nuovi studenti, decide di mettere su una squadra vendicativa contro il suo nemico Miles.

Il cast, attori e personaggi

Nel cast della serie tv AP Bio ci saranno:

Jack Griffin, interpretato da Glenn Howerton .

. Patton Oswalt nel ruolo di Ralph Durbin,

nel ruolo di Ralph Durbin, Lyric Lewis nel ruolo di Stef Duncan

nel ruolo di Stef Duncan Mary Sohn nei panni di Mary Wagner

nei panni di Mary Wagner Jean Villepique nei panni di Michelle Jones,

nei panni di Michelle Jones, Tom Bennett sarà Miles Leonard

sarà Miles Leonard Jacob McCarthy sarà Devin

