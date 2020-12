Don Carlo, edizione del 2008 in onda su Rai 5

Come anticipato già nel titolo, Rai 5 ha deciso di mandare in onda lo spettacolo teatrale Don Carlo, edizione del 2008 andato in scena alla Scala il 7 dicembre 2008. Fu quella l’opera che inaugurò la stagione per il teatro.

Direttore e regia

A dirigere le musiche sul podi il grande direttore d’orchestra italiano Daniele Gatti, che oggi gestisce la Royal Concertgebouw Orchestra di Amsterdam. Circa la regia, essa è affidata al francese Stéphane Braunschweig, con la collaborazione di Alexandre De Dardel per le scene. Presenti anche Thibault Van Craenenbroeck per i costumi e Marion Hewlett per le luci.

Il cast

Il cast è formato dal tenore Stuart Neill, Don Carlo; dalla soprano Fiorenza Cedolins, Elisabetta di Valois; dal baritono Dalibor Jenis, Rodrigo, Marchese di Posa. Presente anche il mezzosoprano Dolora Zajick, la principessa Eboli; il basso Ferruccio Furlanetto, Filippo II; il basso Anatolij Kotscherga, il grande Inquisitore.

