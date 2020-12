Il salotto, opera teatrale in onda su Rai 5

Il salotto è un’opera che prende spunto dal racconto di James. Tradotto da William Weaver e per la regia di Roberto Guicciardini, vata un cast non di poco conto.

Cast e trama

Impegnati in secna sono Paolo Graziosi, Silvano Tranquilli, Umberto Ceriani, Elena Zareschi, Stefania Corsini, Giuliana Calandra.

Il salotto è la storia di un giovane scapolo, Owen Wingrave appartenente ad una famiglia di gloriose tradizioni militari, dove non si può cedere alla codardia, proprio per dare onore alla casata. Un giorno Owen dice al nonno ddi odiare la guerra e che per lui si dovrebbe combattere per avere la pace. Rivelazione questa che lo condanna alla diseredazione. Dal suo canto, la cugina Kate, di cui è innamorato, lo respinge con disprezzo.

Kate per farlo tornare in famgilia gli propone di affrontare lo spettro che si abbatte sulla loo famiglia. La lotta contro quello spirito costerà la vita ad Owen

