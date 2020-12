Tommaso Zorzi abbandona il Grande Fratello Vip? “Sono al limite”

Nuovo crollo emotivo di Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip, il gieffino lascerà la casa più spiata d’Italia?

Tommaso Zorzi si è lasciato andare ad un duro sfogo dopo la 27esima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri 18 dicembre su Canale 5.

Il gieffino dopo la diretta ha iniziato a fare la valigia manifestando la volontà di voler uscire dalla casa più spiata d’Italia. Il motivo del suo crollo? Ha svelato di essere stanco, pensa che sia il suo agente che la sorella gli abbiano voluto mandare un segnale, quello di dover lasciare il reality.

Questo è ciò che ha detto Tommaso Zorzi mentre sistemava i suoi vestiti: “A questo punto non ne posso più, sono psicologicamente pieno. Sto facendo la valigia. Amore ti prego non facciamo dei drammi. Sono super contento, ma sono arrivato al limite.”

Il gieffino ha poi spiegato: “Ho visto i tweet di mia sorella e del mio agente e sono stati un chiaro segnale. Se lui ha fatto quella cosa è per farmi capire che sono arrivato. Lei ha detto ‘entrerei per metterlo in nomination’. Lei mi stava mettendo in guardia fidatevi. Per fare quei tweet significa che anche lei ha capito. Mi sta dando un messaggio Gaia.”

E ancora: “Il mio agente se fa un post sul mio profilo e fa quello che ha fatto c’è un motivo. Non posso più pensare di stare qui. Ho deciso, vado via. Ragazzi era come se il mio agente avesse detto ‘torna a casa’. La mia avventura finisce qui.“

Tommaso Zorzi pensa che Stefania in puntata ci abbia giocato un po’, non gli è piaciuto affatto che sia passato come cattivo amico. A detta sua non è più motivato ed è per questo che vuole andare via. In merito a ciò ha infatti detto: “Sto diventando apatico rispetto a tutto. Il malessere ce l’ho dentro. Non è che voglio uscire per far festa, so che non posso.”

Zorzi ha poi aggiunto: “Però ho mia mamma, è il primo Natale senza la nonna. Sono sfinito davvero, mi sento nel pallone. Ho la testa che mi scoppia ragazzi sono serio”.

Alcuni suoi compagni di avventura hanno provato a fargli cambiare idea per farlo rimanere nella casa. Tommaso Zorzi cambierà idea o deciderà davvero di abbandonare il Grande Fratello Vip? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui