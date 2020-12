Bomba GF Vip, Cristiano Malgioglio avrebbe detto “no” a Sanremo 2021: “Ho detto di dare un posto ai giovani”

Cristiano Malgioglio lancia uno scoop su Sanremo 2021 al GF Vip 5: avrebbe rifiutato la sua partecipazione al Festival

Cristiano Malgioglio ha incontrato Arisa nella casa del Grande Fratello Vip 5. La cantante potentina ha varcato la soglia rossa per regalare panettone di grandi dimensioni al suo amico e collega. L’amicizia tra i due è molto solida, nata sicuramente da grande passione in comune: la musica.

Durante il dialogo con l’amica, Cristiano ha lanciato uno scoop ( forse involontariamente) in merito alla partecipazione al Festival di Sanremo 2021: “Amadeus mi aveva chiamato per essere in gara a Sanremo ma io gli ho detto di dare un posto ai giovani”. Dunque, il paroliere siciliano ha sostenuto di essere stato contattato dal direttore artistico per calcare il palco dell’Ariston. Una proposta che avrebbe però rifiutato. Insomma, sarà vero? Non ci rimane che attendere conferme.

Infine, Cristiano ha dichiarato di non amare più il Natale da quando è venuta a mancare sua madre, alla quale era davvero molto legato.

