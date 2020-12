Queste Oscure Materie dal 21 dicembre su HBO trama e cast

Andiamo a vedere qualche news sulla seconda stagione di Queste Oscure Materie. Ecco trama e cast.

La trama

Dopo la morte del migliore amico Roger, Lyra va insieme ad Asriel nell’ignoto. Giungono in una città abbandonata di Cittagazze, i due incontrano Will, un ragazzo dal passato travagliato. Lyra e Will scopriranno presto che i loro destini sono collegati da una profezia su una ragazza e un ragazzo che salveranno il mondo, e che il loro compito è di riunire Will con suo padre.

I due ragazzi saranno ostacolati di continuo, soprattutto quando scoppia una guerra intorno a loro. A causarlo il Magistero. In tutto questo, la signora Coulter vuole a tutti i csoti trovare Lyra per riportarla a casa con ogni mezzo che si renderà necessario.

Cast e personaggi

Nel cast della seconda stagione di Queste Oscure Materie c’è:

Andrew Scott, nel ruolo dell Colonnello John Parry, conosciuto anche con il nome di Jopari

Lin Manuel Miranda, invece, è Lee Scoresby

James McAvoy è Lord Asriel

Dafne Keen interpreta Lyra Belacqua

Clarke Peters è il maestro di Lyra

Amir Wilson è Will Parry,

Ariyon Bakare è Lord Boreal

Jade Anouka nel ruolo di Ruta Skadi,

Simone Kirby nella parte della dottoressa Mary Malone,

Phoebe Waller-Bridge che presterà la voce al daimon di John Parry

