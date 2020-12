Extraction, trama e curiosità del film thriller del 2015

Extraction è il film che andrà in onda stasera, alle ore 21.20 su Italia Uno.

Il titolo originale del film significa Estrazione e la pellicola è del 2015. Quindi, non è da confondere con la pellicola del 2020 presente nel catalogo Netflix. Ecco tutte le curiosità su questa pellicola.

Extraction: trama, trailer, cast e curiosità

Extraction è una pellicola thriller del 2015 con Bruce Willis. Ha una durata di 83 minuti. Il regista è Steven C. Miller. La pellicola è ambientata nel 2005.

Bruce Willis ha il ruolo di Leonard Turner, un agente che è stato catturato da russi contrabbandieri di armi. I criminali minacciano di uccidere la moglie e il figlio se non rivelerà cosa sa la CIA sui loro affari.

Turner si libera miracolosamente e chiede a un suo collega, Ken Robertson, di proteggere i suoi cari. Purtroppo, per la moglie di Leonard non c’è più niente da fare.

10 anni dopo, per ricordare la morte della madre, il figlio di Leonard, Harry, decide di entrare nella CIA di Praga.

Mentre Leonard sta lavorando per un sistema di accesso senza password, viene catturato di nuovo. Per salvare suo padre, Harry chiederà aiuto alla sua ex.

Il cast è composto da:

Bruce Willis: Leonard Turner;

Kellan Lutz: Harry Turner;

Gina Carano: Victoria;

D.B. Sweeney: Ken Robertson;

Joshua Mikel: Drake;

Steve Coulter: Sitterson.

Alcune curiosità sul film: Bruce Willis girò le sue scene tutte in un giorno. L’attrice che interpreta Victoria accettò all’ultimo minuto perché adorava il regista. Il giovane che interpreta Harry sfruttò la pellicola per rimettersi in forma, come ebbe modo di dichiarare all’uscita del film.

