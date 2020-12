Sonia Lorenzini svela: “Mario mi scriveva, mi aspettavo un approccio diverso”

Mario Ermito scriveva a Sonia Lorenzini prima del Grande Fratello Vip, ecco cosa ha raccontato la gieffina

Continuano i colpi di scena al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, Sonia Lorenzini ha rivelato un’interessante rivelazione su Mario Ermito.

Mentre era in sauna con Dayane Mello la gieffina ha fatto sapere che Mario Ermito le ha scritto su Instagram a luglio e ha continuato a farlo fino ad ottobre.

Alla sua compagna di avventura la Lorenzini ha detto: “Mario mi ha scritto su Instagram, ci siamo trovati anche bene a parlare, ma io ero molto concentrata su me stessa. Mi sono lasciata a maggio ed a luglio sono partita per un viaggio e mentre ero via, lui mi ha scritto.“

Dentro la casa più spiata d’Italia Mario Ermito non si sta avvicinando molto a Sonia Lorenzini. In merito a ciò la gieffina ha detto: “Perché non mi caga qua? Lui ogni tanto lancia la battutina, ma se il suo modo di corteggiare una persona è versare l’olio nella camomilla.. Ma stai scherzando?”.

E ancora: “Mi ha scritto fino ad ottobre, mi immagino un ragazzo che ha un interesse, no? Mi sarei aspettato un approccio di corteggiamento diverso. Io non sono libera mentalmente, parlo spesso della persona con cui sono stata. Se avesse avuto un altro approccio probabilmente sarebbe stato più interessante. Anche se di base sono una persona molto titubante: se uno ti scrive sui social, magari scrive anche ad altre. No?“

Sonia Lorenzini ha poi svelato che Mario Ermito le aveva anche chiesto di andare a casa sua a Roma per passare insieme il weekend, lei però non ha accettato il suo invito. Il motivo? Questo è ciò che ha detto: “Se avessi voluto scendere a Roma per incontrarlo, lo avrei fatto, ma non ho avuto quel brivido che mi ha scombussolato il corpo. Messaggiandoci non ho avuto lo stimolo di dire ‘wow non vedo l’ora di vederlo‘.”

La gieffina ha poi concluso dicendo: “Non basta essere bello. Non è il tipo che piace a me. Io sono stata insieme a persone esteticamente non belle, ma mi facevano ridere. Lui lo vedo un ragazzo molto concentrato su se stesso”.

Sara Fonte

