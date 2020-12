Foodie Love dal 23 dicembre su Ray Play: trama e cast

In arrivo sal 23 dicembre la nuova serie Foodie Love su cui ancora oggi esiste massimo riserbo circa il cast. Vediamo insieme qualche anticipazione.

La trama

Due ragazzi di circa trent’anni fanno amicizia dopo esserci conosciuti frequentando un’app per amanti del cibo. Piacendo, iniziano subito una relazione nonostante le cicatrici del passato.

Incontrandosi nei vari appuntamenti, riescono a capire dove i loro gusti riescono a convergere e se la loro passione per il cibo e il disgusto condiviso per le pretese gastronomiche bastano per dare vita ad un amore scoppiettante

