Pillole velenose sui partecipanti della casa del GF Vip: la rubrica de La Velenosa – EPISODIO 4

Iniziamo con Pierpaolo Pretelli e la sua ex compagna Ariadna Romero

a ‘Live non è la D’Urso’ la ragazza, alla domanda “secondo te Pierpaolo è ancora innamorato di te?” Ha risposto così

“I reality ti lasciano in una condizione di fragilità, questo è poco ma sicuro. Io ho fatto l’Isola e ricordo che ho avuto anche io questi momenti di ripensamenti, ho iniziato a darmi delle colpe… lui ha un po’ di sensi di colpa. […] Sicuramente questi demoni sono venuti fuori adesso a lui, a me durante l’Isola, perché ci sono state tante cose non risolte e non dette. Forse sarebbe stato utile un consulente, una terapia di coppia, non per andare avanti, o magari sì, oppure magari per chiudere un cerchio e riprovare quella serenità. Perché abbiamo sì ritrovato un rapporto, però non abbiamo mai chiarito il perché, il perché è finita. […] Lui ha detto che dopo di me non ha avuto nessuna storia. Non ce l’ho avuta nemmeno io, dopo di lui ho avuto un mezzo flirt quando stavo all’Isola e poi basta”.

Passiamo poi a Mario Ermito e Sonia Lorenzini.

Gabriele Parpiglia, tramite il profilo instagram Giornalettismo, ci fa sapere che:

Nella puntata di venerdì, Sonia Lorenzini e Mario Ermito hanno detto di essersi messaggiati su Instagram. Oggi sono uscite le loro chat. Eccole

I primi di settembre Ermito scrive a Sonia “sei sparita senza dirmi nulla”. I due sono single e lui è pazzo di lei

Sonia invece prende le distanze “per me è un periodo particolare”. Lui non molla ” non chiuderti in te stessa. Trova una chiave di lettura diversa. Non pensare alla nostra conoscenza con un fine. Viviamoci il presente. Daje Sonia ci penso io a tirarti su di morale”. Lei non ci casca ” ho bisogno dei miei tempi per ripartire”

Lui però non molla e continua “non precluderti la possibilità di conoscermi in questo periodo particolare della tua vita. Il cambiamento è una condizione mentale normale che viviamo o abbiamo vissuto tutti. Sonia prova a fermarlo “non è paura, già attraversata”. Ermito allora si ferma per qualche giorno ma poi torna all’ attacco “Buongiorno ti ho sognata. Sarà stato il vino. Ma finalmente nel sogno c’eravamo incontrati. Ed era tutto un po’ strano”. Sonia risponde sorridendo con un emoticon. Spiega che vive a Verona, cercando di rimettere in piedi la vita. Mario affonda”ho preso casa a Roma . Grande con stanza ospiti. Se ti proponesse weekend con calici di vino?” Sonia riparte con il 2 di picche” è il 29 ottobre un periodo particolare con gli spostamenti e non avrei il tempo”

Ermito la avverte” non forziamo le cose. Vedremo”

Dopo tutto questo ora si sono trovati nella casa. Lei continuerà ad allontanarlo o si lascerà andare?

Ultima pillola è dedicata a Cecilia Capriotti e Tommaso Zorzi. Poche notti fa hanno parlato di Pamela Prati, raccontando che quando l’hanno incontrata a Napoli, dopo lo scandalo Caltagirone, era sola, nessuno la considerava e anzi il pubblico la fischiava e le dava contro. Tommaso ha detto che la prati in quell’occasione gli ha fatto pena mentre, Cecilia ha detto che parlandole ha capito che la donna era un caso clinico, perché le avrebbe detto, che nonostante tutto fosse ormai venuto a galla, nel suo cuore sperava ancora che Caltagirone esiatesse. Sentite queste parole, Pamela tramite il suo profilo instagram ha fatto sapere che ha querelato Cecilia Capriotti per diffamazione, e che si è sentita molto offesa dalle parole di Zorzi

Per questa settimana è tutto, alla prossima con le pillole velenose di gossip?

