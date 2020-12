Dayane Mello bisessuale? L’indiscrezione: “Ha una relazione speciale con una donna fuori dalla casa”

Dayane Mello ha una relazione con una donna fuori dal Grande Fratello Vip? Alla gieffina piacciono anche le donne?

Si torna a parlare di Dayane Mello, concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Da settimane non si fa che parlare del rapporto speciale nato tra la Mello e Adua Del Vesco nella casa più spiata d’Italia. Le due si ritagliano spesso dolci e affettuosi momenti al Grande Fratello Vip, entrambe hanno più volte detto di sentire il bisogno di abbracciarsi, baciarsi e coccolarsi.

Le due parlano di una speciale amicizia nata tra loro nella casa, ma in molti pensano che tra loro ci sia molto di più. A quanto pare l’attrice non è la prima amica speciale di Dayane, fuori dalla casa sembra avere già una relazione con una donna.

A rivelare l’interessante retroscena su Dayane Mello è stato Alberto Dandolo sul settimanale Chi. Il noto giornalista ha rivelato che la gieffina potrebbe essere bisessuale. Queste le sue parole: “Adua ancora non sa che nel mondo reale la sua Dayane ha una relazione altrettanto speciale con un’altra donna. La fortunata? Una statuaria modella di nome Maria, assistita dalla stessa agenzia di management di Dayane. Chi la spunterà tra le due?”.

Sulla nota rivista diretta da Alfonso Signorini, Dandolo ha poi detto: “In pochi sanno che tempo fa la prezzemolina brasiliana fu a lungo corteggiata da una nota showgirl latina. Di chi si tratta? E le avances furono corrisposte? Ah saperlo…”.

Dayane Mello ha davvero una relazione con un’altra donna fuori dalla casa più spiata d’Italia? Se ne parlerà al Grande Fratello Vip? Questo al momento non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere per saperne di più.

Sara Fonte

