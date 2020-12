GF Vip, scatta il primo bacio tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi

E’ arrivato il tanto atteso bacio tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi durante una sfida sotto il vischio al GF Vip

Scoppia la passione e si alzano le temperature al Grande Fratello Vip 5: è arrivato il bacio tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Dopo tanti tentennamenti e dubbi, i “Prelemi” si sono lasciati finalmente andare in un momento intimo. A mettere lo zampino, però, sono stati gli autori che hanno organizzato una gara di baci tra gli inquilini per rendere l’atmosfera più piccante per queste feste.

Al suono della sirena, infatti, gli inquilini divisi in coppie dovevano scambiarsi dei baci sotto al vischio, come vuole la tradizione natalizia. Tra le varie effusioni, ci sono state quelle di Tommaso Zorzi e Pierpaolo, Dayane Mello con Zorzi, Mario Ermito e Andrea Zelletta, Giacomo Urtis e Ermito. Però quella che ha destato molta più attenzione è stata quella tra l’ex velino di Striscia la Notizia e Giulia Salemi.

Il bacio tra Giulia e Pierpaolo#GFVIP pic.twitter.com/ceqJDu2ux3 — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 26, 2020

Tra i due è scattato anche il secondo bacio al suono di sirena. A quel punto, gli inquilini incoraggiano la coppia urlando: “Lingua, lingua!”.

Il 2º bacio tra Giulia e Pierpaolo (ma anche il bacio tra Giacomo e Mario)#GFVIP pic.twitter.com/gNhMnEV5CJ — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 26, 2020

Insomma, molti si sarebbero aspettati il bacio tra i due nella serata di Capodanno, invece questo gioco a sorpresa degli autori del GF Vip, ha anticipato i tempi. Sicuramente, nella puntata del 31 dicembre si discuterà molto di questo momento così scottante.

