‘Oh no, oh no, oh nono nono no’: qual è il titolo della traccia che impazza su TikTok?

E’ una traccia che ha fatto breccia sui social, passando da TikTok a Instagram (dove spesso vengono riproposti dagli influencer proprio contenuti derivanti dalla piattaforma cinese).

Decisamente molto evocativa, la canzone ruota attraverso ad una voce femminile che, abbastanza disperata, canta:

“Oh no, oh no, oh nono nono no”.

Ma di che canzone si tratta?

Si tratta di ‘Oh no’, di Capone, rapper del Queens (New York) ed ex componente del duo Capone-N-Noreaga.

La traccia è del 2005, ma è tornata in auge grazie ai social.

Ma per gli amanti del rapper si tratta di una traccia già nota.

Anche perché in Italia era stata riproposta da Don Joe nel beat di ‘Voi non siete come noi’ (singolo dell’album del 2010 ‘Che bello essere noi’).

