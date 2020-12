Dayane Mello parla male di Zorzi e Stefania: ecco cosa ha detto la gieffina

Dayane Mello non sopporta Stefania Orlando e Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip? Ecco cosa ha rivelato al Grande Fratello Vip

Va in onda stasera 28 dicembre 2020 una nuova puntata del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Tanti saranno sicuramente i colpi di scena, in molti pensano che Signorini mostrerà la clip in cui Dayane Mello parla male di Stefania Orlando e Tommaso Zorzi.

Mentre parlava in giardino con Mario Ermito la gieffina ha infatti ammesso che non sopporta Zorzi e Stefania nella casa più spiata d’Italia. Pensa anche che sia inutile nominarli perché sono i preferiti del pubblico e quindi non uscirebbero. Queste le sue parole: “Mi stanno un po’ sul ca**o. Ci sono 2 o 3, che a me… sono 2 del vecchio gruppo. Due di questi sono tra i preferiti del pubblico. Questo è il grande problema e non so se faccio la cosa giusta.”

Dayane Mello ha poi continuato dicendo: “Che cavolo metto Tommaso o Stefania. Non usciranno mai. Ma non voglio nemmeno… Sono i preferiti del pubblico fuori, perché è così. Io l’ho capito, mica sono sprovveduta. Come faccio? Chi mi resta?”

La modella brasiliana è convinta che tra i preferiti del pubblico c’è anche Maria Teresa Ruta. Ha infatti detto: “Anche Maria Teresa Ruta è tra i preferiti. Quindi a te nominare uno dei forti non conviene. Piuttosto metti un altro. Non so che ragionamenti fare. Perché mettere uno che so già che non esce. Se Maria Teresa va 15 volte in nomination e non va via…”.

Pochi giorni fa al Grande Fratello Vip Dayane si è lasciata anche sfuggire una notizia choc su Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. Signorini ne parlerà durante la puntata di stasera? Questo al momento non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere per saperne di più.

Intanto, sono in molti a pensare che scoppieranno nuovi scontri nella casa se Tommaso e Stefania ascolteranno ciò che ha detto Dayane Mello su di loro a Mario.

