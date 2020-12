Pierpaolo Pretelli dopo il bacio con Giulia frena: “Non voglio fare passi falsi”

Pierpaolo Pretelli vuole andarci piano con Giulia Salemi al Grande Fratello Vip, ecco cosa ha detto il gieffino

Nei giorni scorsi è scattato il bacio tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Il gieffino poche ore fa ha però messo un freno sul suo avvicinamento a Giulia, mentre chiacchierava con alcuni concorrenti ha fatto sapere che vuole andarci con i piedi di piombo. Ha poi aggiunto: “Se deve succedere succede.” Pretelli ha spiegato che solitamente non si frena, stavolta però non vuole correre troppo.

Pierpaolo Pretelli ha paura di fare passi falsi nella casa più spiata d’Italia. Mentre chiacchierava con Mario e Andrea Zenga ha spiegato: “C’è sempre quella paura di sbagliare, mentre con Elisabetta ero partito a cento proprio. Non mi frenavo in niente, anzi poi è arrivato un punto in cui pretendevo anche delle decisioni dall’altra parte”.

Dopo come sono andate le cose con Elisabetta Gregoraci non vuole sbagliare di nuovo. Lui stesso ha detto: “Io non mi faccio condizionare dai giudizi, so io quello che vivo qui. Ma anche con Elisabetta, facevo quello che mi sentivo. Con Giulia sto decelerando un pochino dopo quello che ho fatto con Elisabetta, che sono andato come un treno e il treno ha deragliato”.

E ancora: “Con Giulia sto bene. Mi dà più certezze, ma anche Elisabetta lo faceva ma in modo più nascosto. Con Giulia c’è proprio la spensieratezza, la leggerezza di viverti giorno per giorno. Però non voglio fare passi falsi, non voglio fare un passo più lungo della gamba. Preferisco andare piano e non fare casini. Io il trasporto ce l’ho. Una base c’è”.

Nemmeno Giulia Salemi vuole correre troppo con Pierpaolo Pretelli. Nelle scorse ore Tommaso Zorzi l’ha stuzzicata dicendole di trasferirsi nella camera del gieffino per dormire insieme a lui nel suo letto. Questa la sua risposta: “Non è che dormo dall’oggi al domani nel letto di qualcuno, prima voglio capire le sue reazioni, può arrivare pure qualcosa dall’esterno….”.

La gieffina ha poi concluso dicendo: “Ci cerchiamo comunque vada, ho sempre fatto quello che mi andava. Voglio vedere cosa gli dicono dallo studio. Per lui è stata una settimana complessa, tra noi non c’è ancora qualcosa di definito”.

LEGGI ANCHE => GF Vip, scatta il primo bacio tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui