Pillole velenose sui partecipanti della casa del GF Vip: la rubrica de La Velenosa – EPISODIO 5

Per le pillole velenose dalla casa questa settimana c’è tanta carne al fuoco

Partiamo con il caso Samantha contro Stefania. Tra le due è scoppiata una forte lite per una teglia… ovviamente i motivi erano altri del loro astio e la teglia è stato un pretesto. Ci hanno regalato una bella lite trash, Samantha però è andata oltre pronunciando frasi contro la Orlando, che il pubblico non le perdona, tanto fa chiedere la sua immediata squalifica. Dopo che ha detto ” io la uccido, le metto le mani al collo” su Twitter da tutta la settimana è in tendenza #fuorisamantha. Secondo me il Gf non la squalificherà, vedendo i daytime è palese che stiano cercando di redimerla facendola passare da vittima…

Altro bel casino scoppiato nella casa quello tra Adua e Sonia. La prima l’ha nominata e la seconda ha fatto una sceneggiata che francamente non concepisco. Penso che sia normale che chi sta li da 3 mesi ha legami più forti tra loro, rispetto a con chi è appena entrato.. alla Lorenzini questa nomination non è andata proprio giù, tanto da dire cose molto pesanti di Adua. “Le spezzo le gambine, fa schifo” e altro, tutto per una nomination. Anche qua il web in rivolta chiede dei provvedimenti. Sonia ha definitivamente tolto parola e saluto ad Adua, continuano però ininterrottamente a parlare male di lei

Caos scoppiato nella casa giusto ieri, giorno di Natale, per un regalo ambiguo e freddo recapitato ad Andrea Zelletta da parte della fidanzata Natalia. La ragazza gli ha fatto avere, il cofanetto, in cui c’era l’anello di fidanzamento regalatole da Andrea, con all’ interno un suo elastico e del profumo. A fare più tristezza al ragazzo però è stato il biglietto che accompagnava il regalo che diceva

“Buon Natale…

Dalla tua ragazza per il tuo Natale… a presto “

Senza un mi manchi, senza un ti amo, niente. Andrea ovviamente è deluso e si aspetta un confronto lunedì in puntata. Mio modesto parere? Tutto creato per rendere protagonista il ragazzo parecchio snobbato, in questi tre mesi

Ultima cosa, i Salemelli? sembra che sotto le coperte si siano baciati. A me viene un po’ da ridere se penso che la Salemi è entrata in casa dicendo che non voleva fare come due anni fa, ed essere ricordata per la coppia, ma voleva fare il suo percorso da sola per far vedere la donna che è ? Pierpaolo poi sembra programmato per avere per forza una storiella nella casa. Deve limonare qualcuna a tutti i costi prima di uscire?

Per questa settimana è tutto, alla prossima, baci velenosi a tutti? e buon Natale

