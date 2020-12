Atti osceni a Bitonto: coppia si denuda in strada la mattina di Natale

Sconcertante episodio la mattina di natale a Bitonto, in Piazza Cavour. Un coppia composta da un uomo e una donna, si è denudata per le strade amoreggiando in atteggiamenti indecorosi. Nel giro di qualche minuto i passanti adulti hanno avuto la loro reazione, allertando anche le forze dell’ordine.

Intervenuta polizia e 118

Ad intervenire sul posto prima i carabinieri, poi anche alcune volanti della Polizia e infine anche un’ambulanza del 118. L’uomo e la dona sono stati ricoverati per capire quale sia la loro condizione di salute mentale.

Non sono mancate le divulgazioni anche esagerate sul web, che ancora una volta hanno messo in evidenza l’importanza di gestire al meglio le notizie di cronaca.

Le parole del sindaco

Michele Abbaticchio, sindaco di Bitonto ha così commentato, “Credo sia preferibile non ironizzare su quanto accaduto stamane, prima di conoscere la storia sociale e umana sottesa a certi, pur riprovevoli, comportamenti. In questo momento voglio ringraziare gli uffici dei servizi sociali del nostro Comune che, anche oggi, si stanno rapportando con le forze dell’ordine su nostra preoccupata sollecitazione. Credetemi sulla parola, perché non posso aggiungere altro: non c’è nulla da ridere”

