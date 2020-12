Rosalinda Cannavò nella notte sbotta contro Dayane: “Ha perso un’amica sincera”

Amicizia finita tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello al Grande Fratello Vip, ecco cosa ha detto nella notte l’attrice

Rosalinda Cannavò e Dayane Mello sono sempre più distanti al Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Per mesi le due sono state inseparabili nella casa più spiata d’Italia, tra loro era nata un’amicizia speciale che aveva appassionato moltissimi telespettatori ma nelle ultime settimane qualcosa tra loro si è rotto.

Ad allontanarle è stata soprattutto la vicinanza della modella brasiliana a Sonia Lorenzini. Sin dall’inizio la Cannavò, nota anche con il nome d’arte Adua Del Vesco, ha manifestato gelosia e malessere nella casa. Più volte Dayane Mello ha sparlato di Rosalinda con Mario Ermito e Sonia, Signorini durante la 29esima puntata del Grande Fratello Vip ha mostrato le clip alla gieffina.

Il conduttore ha fatto confrontare le due ieri sera provando a farle riavvicinare ma non c’è riuscito. Rosalinda Cannavò è rimasta davvero delusa scoprendo che l’amica parlava male di lei nella casa.

Nella notte la Cannavò parlando con Giulia Salemi ha detto che non vuole avere più niente a che fare con Dayane. Tra le varie cose ha detto: “Mi dispiace per lei, perché ha perso un’amica leale che avrebbe avuto anche fuori da qui. Adesso poi in tanti ce l’hanno con lei. Ci sono sempre stata e l’ho difesa. Adesso ho messo un punto e un punto definitivo. Perché io tarantelle non ne faccio. L’ho detto anche in confessionale. Dopo 3 mesi di baci e abbracci, cosa mi tocca vedere.”

Rosalinda Cannavò mentre si sfogava ha continuato dicendo: “Comunque io le sensazioni me le sento, mi sentivo che sarebbe successo qualcosa del genere. Hanno fatto passare il mio ragazzo per cornuto. Hai visto che mi sono alzata e sono diventata una iena? Come ha potuto comportarsi così lei? Mi sento come in un vortice, che schifo. Non ci posso credere che sia successo.“

E ancora: “Se adesso che è uscita Sonia si riavvicinerà a me? Col ca***. Lei ha perso davvero un’amica sincera che si sarebbe portata per tutta la vita. Ha detto che sono una stratega, che emano energia negativa. Questa donna ha detto cose terribili, che a un’amica non si dicono. Sono 4 giorni che ho gli attacchi d’ansia.”

Rosalinda Cannavò ha poi concluso dicendo: “In questi giorni la vedevo sempre che sparlava alle mie spalle. Sono stata un giocattolo usato e buttato nel gabinetto. Queste cose non si fanno, pugnalata peggiore non me la poteva dare. Se mi reputava una persona così orrenda poteva dirmelo in questi 3 mesi”.

Sembra essere quindi finita in modo definitivo l’amicizia tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Dopo ciò che è successo tra loro nella casa proveranno a riavvicinarsi o tra loro è davvero finita? Non ci resta che attendere per scoprire che piega prenderà il loro rapporto al Grande Fratello Vip.

