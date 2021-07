Eros Ramazzotti e Marta Delogu stanno insieme? La 22enne svela la verità

È scoppiato l’amore tra Eros Ramazzotti e Marta Delogu? L’influencer svela come stanno davvero le cose

Da giorni non si fa che parlare della presunta storia d’amore nata tra Eros Ramazzotti e la 22enne Marta Delogu. A lanciare il pettegolezzo è stato il settimanale Chi dopo averli paparazzi insieme in atteggiamenti più che amichevoli.

I due stanno trascorrendo qualche giorno di vacanza a Mykons insieme ai figli che il cantante ha avuto con l’ex moglie Marica Pellegrinelli. Nelle foto pubblicate da Chi sembrano essere molto complici mentre si abbracciano, lui le dà anche un bacio sulla guancia.

Dopo lo scoop lanciato dalla rivista diretta da Alfonso Signorini Eros Ramazzotti ha subito smentito dicendo che si tratta solo di ‘cavolate’. Anche la giovane influencer ha smentito il presunto flirt con il cantante dicendo che tra loro c’è solo una bella amicizia.

Sul suo profilo Instagram Marta Delogu ai suoi tantissimi follower ha detto: “Fake news. Mi meraviglio di tutte le persone che credono a questo tipo di gossip, mi dispiace per le vostre chiacchiere ma si tratta solo di una vera amicizia.”

La 22enne, piuttosto infastidita, ha concluso dicendo: “Oltretutto non mi capacito della cattiveria di certe persone riguardo la notizia, mi colpisce in particolar modo che la maggior parte dei commenti sia da parte di donne.”

Quella tra Eros Ramazzotti e Marta Delogu è quindi solo una bella amicizia? Non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per scoprire se le cose stanno davvero così o se i due abbiano smentito per mantenere riservata la loro relazione.

Sara Fonte

