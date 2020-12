Dayane Mello in lacrime chiede scusa a Zelletta: “Ci sto male”, i due fanno pace

Andrea Zelletta ha accettato le scuse di Dayane Mello al Grande Fratello Vip, dopo il chiarimento si abbracciano

Dayane Mello si è sentita molto in colpa per aver rivelato al Grande Fratello Vip che le hanno raccontato che la fidanzata di Andrea Zelletta lo avrebbe tradito quest’estate.

La gieffina ha vissuto momenti di sconforto nella casa più spiata d’Italia, ha pensato anche di abbandonare il reality. La Mello visibilmente turbata ha chiesto ad Andrea di poter parlare, gli ha chiesto scusa. Queste le sue parole: “Volevo chiederti scusa, ci sto veramente male, io non ho pensato che ti avrei fatto un danno.”

Dayane Mello ha continuato dicendo: “So che avrei potuto dirlo prima. Io so che tu sei un bravo ragazzo e che ti meriti le cose più belle del mondo perché sei proprio una persona buona. Io ti ho visto stare male.“

Andrea Zelletta ha accettato le scuse di Dayane, alla gieffina ha detto: “Le tue scelte le ho già capite, io stavo male per un’altra cosa. Tu hai fatto una leggerezza e il tuo stato d’animo di adesso mi ha fatto capire che ti sei pentita di averla fatta. Io accetto le tue scuse.”

Lei ci ha tenuto a spiegargli che la sua intenzione non era quella di ferirlo: “Io so di aver sbagliato, te lo giuro e te lo assicuro non l’ho fatto per fare un danno a te. Ti ho visto molto triste.” Questa la replica del gieffino: “Io non penso che tu sia una persona cattiva che ha voglia di fare del male alle persone. Penso che ogni tanto non pensi cinque secondi in più prima di parlare e le cose che ti vengono fuori ti vengono spontanee, come se fossimo fuori.“

Dayane Mello a quel punto ha detto a Zelletta che molte persone sarebbero state felici di scoprire la verità. Il gieffino le ha però fatto notare che il Grande Fratello Vip non è il posto giusto in cui dire certe cose. In merito a ciò ha infatti detto: “Così è una doccia fredda, sono situazioni pesanti che vanno risolte fuori. Soprattutto non c’è una base concreta, c’è una base di chiacchiericcio e io qui dentro non posso scavare fino in fondo. Sono cose che sistemerò fuori.“

Andrea Zelletta ha poi concluso dicendo: “Io credo alla mia donna al 100%, la tutelo, aveva gli occhi sinceri. Tu hai sbagliato, mi hai chiesto scusa, non ti condanno. Devi essere serena, andrò avanti cercando di non pensarci.” Dopo essersi chiariti Andrea e Dayane si sono abbracciati.

Sara Fonte

