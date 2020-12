Mia Khalifa in topless su Instagram, fan scatenati. L’ex pornostar annuncia così il suo account OnlyFans

Mia Khalifa ha pubblicato ieri una foto su Instagram che ha fatto impazzire i fan.

L’ex pornostar si è infatti mostrata in topless per promuovere il suo account OnlyFans, dopo il suo approdo sulla piattaforma, avvenuto qualche mese fa.

Nell’immagine pubblicata sul celebre social, Mia Khalifa mostra tutta la sua generosità. “Fisicamente sono a casa, ma mentalmente sono in paradiso a scattare foto per Only Fans”, ha poi aggiunto l’ex pornodiva.

Nella foto si vedono anche un’amaca e degli alberi sullo sfondo.

La modella di Beirut, oggi 27enne, ha deciso di concentrarsi sulla piattaforma in abbonamento che sta ottenendo molto successo negli ultimi tempi. La Khalifa ha rivelato di aver accettato di iscriversi ad OnlyFans perchè oggi si sente “molto più sicura” di sè stessa.

“Sto finalmente crescendo nella mia autostima, in chi sono e nelle decisioni che prendo per me, e questo è il mio modo di essere me stessa al di fuori dei perimetri dei social media convenzionali”, ha detto l’ex pornostar.

Tantissimi i commenti alla foto, specialmente da parte degli ammiratori che hanno fatto molti complimenti a Mia Khalifa per la sua bellezza.

Mia Khalifa ha parlato spesso della sua esperienza nell’industria del porno, incoraggiando coloro che seguono percorsi simili a girare scene hard soltanto “alle loro condizioni”, senza sottostare ai diktat delle aziende, che spesso traggono profitto “dallo sfruttamento delle donne”.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui