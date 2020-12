Melissa Satta ha già un nuovo partner: ecco chi ha “sostituito” Boateng

Nemmeno il tempo di annunciare la separazione con Kevin Prince Boateng e sul web è già comparso il nome del presunto nuovo fidanzato di Melissa Satta.

La rivelazione è di Chi Magazine, ripresa anche da Caffeina Magazine. Stando alla fonte, infatti, la Satta sarebbe già legata sentimentalmente a Matteo Rivetti, figlio di Carlo Rivetti, ex proprietario del marchio Stone Island appena acquistato per un milione e mezzo di euro dall’amministratore delegato di Moncler, Remo Ruffini.

Secondo quanto riportato da Alfonso Signorini, l’ex coppia avrebbe deciso di rendere pubblica la separazione proprio perchè Melissa Satta avrebbe già intrapreso questa nuova relazione con Matteo Rivetti.

In questo modo, la Satta è riuscita ad evitare l’assalto dei giornali di gossip, che avrebbero ovviamente gridato al tradimento.

L’impressione, a questo punto, è che la love story tra Melissa Satta e Matteo Rivetti fosse in corso già da parecchio tempo. Sempre stando alle ultime indiscrezioni, pare che l’ex compagna di Boateng e il figlio di Carlo Rivetti si siano incontrati durante una cena con amici comuni.

Per il momento, sembra che Melissa non voglia uscire pubblicamente allo scoperto, facendosi già vedere assieme a Matteo Rivetti. Meglio aspettare un pò e vedere come procede questa nuova relazione.

