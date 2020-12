Una proposta di matrimonio di Cechov, in onda su Rai 5

Una proposta di matrimonio è l’opera che andrà in onda nel pomeriggio di Rai 5, meritevole di essere guardata. E’ particolare in quanto trattasi di un solo atto, organizzato in stile vaudeville o “scherzo”, come lo definisce Cechov.

La trama

In pratica è la storia di un proprietario terriero che tenta a tutti i costi di far sposare la propria figlia con il padrone della tenuta confinante. Tra equivoci, litigi, svenimenti, terreni contesi e cani da caccia, l’intreccio è un walzer di proposte, annullamenti, ripensamenti Pur mettendosi insieme, dureranno?

Il cast

L’opera è stata tradotta da Carlo Grahber, per la regia di Silverio Blasi. Presenti nel cast sono Nino Pavese nel ruolo di Stefan Ciubucov, Anna Campori nel ruolo di Natalia Stefanovna, Paolo Panelli nel ruolo di Ivan Lomov.

