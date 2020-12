Paragoni Gate, Filip Simaz a NonSolo.Tv: “L’uomo che era con Natalia? Pensavo fosse gay”

Intervistato da NonSolo.Tv, Filip Simaz ha raccontato alcuni dettagli scottanti sul presunto uomo che avrebbe trascorso una vacanza a Capri con Paragoni

Pochi giorni fa, è scoppiato il Paragoni-Zelletta gate nella casa del GF Vip 5. Ad accendere la miccia della bomba, è stata Dayane Mello che avrebbe rivelato alcuni dettagli scottanti sulla coppia di Uomini e Donne, in particolare sull’ex corteggiatrice classe 1996. Stando alle rivelazioni della modella brasiliana, Natalia avrebbe trascorso una notte assieme ad un altro uomo durante una vacanza a Capri, nonostante fosse fidanzata con Andrea. Tale rumor è stato smentito proprio dalla coppia nella puntata del 28 dicembre del programma di Canale 5.

A quanto pare, però, è emerso sui social qualche commento compromettente da parte di un vip, che ha incuriosito la maggior parte dei telespettatori. Il vip in questione, è Filip Simaz, ex partecipante di Ciao Darwin molto attivo su Instagram. Per sapere altri dettagli su questa vicenda, abbiamo contattato Filip tramite il suo profilo Instagram per una breve intervista ed ecco cosa ci ha raccontato.







A quel punto, abbiamo incalzato con qualche domanda per tastare il terreno, chiedendogli se Natalia conoscesse già da tempo quell’uomo. La risposta di Filip è stata:

Dopodiché, abbiamo chiesto ulteriori dettagli sul posto in cui Natalia e l’uomo avrebbero trascorso insieme la serata. Simaz ha prontamente risposto così: “Mi hanno riferito che erano a fare delle foto in spiaggia, precisamente ai Faraglioni”.

Però, ci è sorto un dubbio e abbiamo chiesto se per caso l’uomo fosse una conoscenza molto vicina a Tommaso Zorzi. L’ex partecipante di Ciao Darwin ha smentito così:

Infine, per avere un quadro chiaro della presunta situazione, abbiamo chiesto se per caso Andrea Zelletta conoscesse lo stilista che avrebbe avuto un flirt con la sua fidanzata Natalia. Simazi ha risposto: “No, assolutamente perché ora lui (lo stilista) sta Milano. Prima stava in Sicilia”.

Insomma, questi sarebbero alcuni dettagli che racconterebbero quanto accaduto a Capri tra la Paragoni e lo stilista in questione. Non ci rimane che attendere eventuali conferme o smentite.

