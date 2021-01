Filippo Nardi dopo la squalifica: “La Ruta ha detto una bugia” poi svela: “Mai stato con Veronica Graf”

Filippo Nardi accusa Maria Teresa Ruta di aver mentito, a detta sua non era offesa, l’ex gieffino nega il flirt con Veronica Graf

Filippo Nardi è stato ospite ieri di Giada Di Miceli a Non Succederà Più, trasmissione radiofonica in onda su Radio Radio.

L’ex gieffino non ha ben digerito la squalifica dalla quinta edizione del Grande Fratello Vip. La sua esperienza nella casa è durata solo pochi giorni, la produzione del reality lo ha squalificato per alcune frasi ritenute molto gravi contro Maria Teresa Ruta.

Parlando della squalifica l’ex gieffino ha detto: “Gli autori ci avevano messi sull’attenti sul linguaggio appropriato che dovevamo usare. Dovevamo stare attenti sulle frasi da dire. Per questo spesso chiedevo agli autori se tutto stava andando per il meglio ma non ho mai ricevuto risposta quindi pensavo non ci fossero problemi”.

Su Maria Teresa Ruta ha invece detto: “È una persona molto rumorosa ed esibizionista, non è facile convivere con lei. Ma non l’ho voluta nominare perché volevo cercare di andare oltre. Di sicuro è una grande giocatrice, molto più brava di me”.

E ancora: “Quando mi hanno squalificato ha detto: “Non sapete le altre cose che mi ha detto”. Ma ha detto una bugia perché non c’era altro altrimenti avrebbero fatto vedere i video. Maria Teresa non era offesa altrimenti si sarebbe lamentata in Confessionale con gli autori. Molte scene sono state montate dagli autori”.

Filippo Nardi ha parlato anche di Veronica Graf, l’ex gieffino ha smentito di aver avuto un flirt con lei e di averla costretta ad abortire. Questo è ciò che ha detto: “Tre anni fa mi ha chiesto dei soldi e mi ha detto che se non glieli avessi dati avrebbe detto a tutti che aspettava un figlio da me. Mai stato con lei, neppure per una notte. Preferisco non dire di più, è tutti in mano ai miei legali”.

Sara Fonte



