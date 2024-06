Ricomincio da me, come finisce? Scena finale e frasi da ricordare del film con JLo

“Ricomincio da me” è un film del 2018 diretto da Peter Segal e interpretato da Jennifer Lopez e Milo Ventimiglia. La pellicola racconta la storia di Maya Vargas, una donna che, nonostante il suo talento e la sua dedizione al lavoro, si trova a dover affrontare le difficoltà imposte da un sistema che premia le qualifiche accademiche piuttosto che l’esperienza sul campo.

Trama del film Ricomincio da me

Maya Vargas, interpretata da Jennifer Lopez, lavora come addetta alle vendite in una catena di supermercati. Nonostante il suo impegno e la sua competenza, vede sfumare una meritata promozione, alimentando un senso di frustrazione e di ingiustizia. La sua amica Joan, nel tentativo di aiutarla, crea un curriculum falso che le attribuisce titoli e competenze mai ottenuti. Grazie a questo stratagemma, Maya ottiene un prestigioso incarico presso la Franklin & Clarke, una delle principali aziende di New York. Sebbene inizialmente sconvolta dalla truffa, Maya decide di sfruttare questa opportunità per dimostrare il suo vero valore, sia a se stessa che agli altri.

Finale del film

Nel corso del film, le bugie che hanno permesso a Maya di ottenere il nuovo lavoro cominciano a emergere. La protagonista si trova così di fronte a un dilemma morale: confessare la verità e rischiare di perdere tutto o continuare a mantenere il segreto nella speranza di non essere scoperta. Alla fine, Maya sceglie di essere onesta, rivelando la verità sul suo passato. Nonostante le conseguenze, questa scelta le permette di riscoprire la sua integrità e di dimostrare che il suo successo è frutto delle sue capacità e non solo delle qualifiche su carta. La storia si conclude con Maya che, pur affrontando nuove sfide, si sente finalmente libera e autentica, pronta a ricominciare con una nuova consapevolezza di sé.

Frasi Famose

“Ricomincio da me” ha molti dialoghi significativi. Una delle frasi più celebri è: “Rifletti mai sulla tua vita e su come sei finita così, se avessi fatto altre scelte saresti più felice?”.

Trey, invece dice: “La sola cosa che ti blocca, sei tu!”. E ancora Maya sostiene che “Ogni giorno ti svegli e hai una seconda possibilità di fare quello che vuoi, di essere chiunque tu voglia, l’unica cosa che può fermarti SEI TU!”.

Ma forse la frase più bella di Maya è “Non sono i nostri errori a limitarci, ma le nostre paure”.