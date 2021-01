Chiara Ferragni si mostra in lingerie con il pancione: “Le mie tettine sono felici”

Chiara Ferragni sta vivendo la sua seconda gravidanza, e l’influencer non manca di raccontare il tutto su Instagram, pubblicando spesso foto e video con il pancione.

Nell’ultima immagine la Ferragni si mostra in slip e reggiseno, sempre con il pancione in evidenza. Anche con la gravidanza in corso la moglie di Fedez appare sempre in ottima forma. Nonostante ciò, la foto non è piaciuta proprio a tutti.

Alcuni follower hanno infatti criticato la scelta di Chiara Ferragni di mostrarsi in lingerie. Ma la didascalia dell’influencer non lascia spazio a dubbi: “Feeling myself”, scrive la moglie del rapper milanese, un modo per ribadire che ogni donna deve fare ciò che si sente senza curarsi dei giudizi altrui.

Tra i commenti è spuntato un riferimento al fatto che i seni della Ferragni si stanno un pò ingrossando per via della gravidanza. “Urge un reggiseno più grande”, scrive l’utente, ma la replica della blogger non si fa attendere. “Le tettine mi dicono che sono felici”, risponde la Ferragni, ottenendo una valanga di like.

Tantissimi i mi piace anche alla foto, che ha largamente superato il milione di like. La coppia vive felicemente questa seconda attesa, e la stragrande maggioranza dei fan approva il loro mostrarsi così sereni.

