Cotto e Mangiato ricetta 4 gennaio 2021: cozze ripiene al pecorino

Cozze ripiene al pecorino. Ecco qual è la gustosa ricetta proposta da Tessa a Cotto e Mangiato.

La ricetta

Per gli ingredienti avremo bisogno di:

500 grammi di cozze

Erbette varie

Aglio

Mollica di pane

Uovo

Pecorino

Salsa di pomodoro

Procedimento

In una padella appassire le erbette e poi aggiungere del pane bagnato nel latte e lasciare cuocere insieme. Intanto far aprire le cozze in una padella. Quando il composto sarà pronto mixare con un uovo e del pecorino. Dunque adagiare il ripieno sulla cozza. In una padella mettere a cuocere olio aglio e pomodoro. Calare dentro le cozze e far cuocere qualche minuto.

