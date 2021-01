Il tuttofare, trama e curiosità sulla commedia italiana del 2018

Il tuttofare andrà in onda questa sera, alle ore 21.25, su Rai Uno.

La pellicola del 2018 rientra nella commedia italiana e ha tra gli attori protagonisti Sergio Castellitto. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questo film.

Il tuttofare: trama, trailer, cast e curiosità

Il tuttofare è una commedia italiana uscita nelle sale il 19 aprile 2018. Ha una durata di 96 minuti.

Nel film, Antonio Bonocore è un giovane che vuole fare praticantato per diventare avvocato. Sembra aver trovato la sua opportunità nello studio di Salvatore Bellastella. Quello che il ragazzo non sa, però, è che il prestigioso studio legale in realtà appartiene alla moglie dell’uomo e non a lui.

Il ragazzo si ritrova così costretto a fare qualsiasi cosa gli chieda il suo capo, fino ai limiti della commedia. Per completare l’opera, il capo gli chiede di sposare la sua amante, per non avere problemi con la moglie. La cosa genererà una serie di equivoci.

Il cast è davvero stellare ed è composto da:

Sergio Castellitto: Toti Bellastella;

Guglielmo Poggi: Antonio Bonocore;

Elena Sofia Ricci: Titti Mandorlini;

Clara Alonso: Isabel;

Tonino Taiuti: Mario Bonocore;

Marcela Serli: Doña Maria;

Alessandro Tuzzi Oste;

Luca Avagliano: Mariano;

Federica Carruba Toscano: Livia;

Roland Litrico: Sasà Malaspina;

Mimmo Mignemi: Totonno Malaspina;

Domenico Centamore: Gambino;

Alberto Di Stasio: ginecologo;

Pierfrancesco Poggi: giudice.

La pellicola vinse il Premio Guglielmo Biraghi per il miglior attore rivelazione a Guglielmo Poggi.

La pellicola ha citazioni a Hitchcock e a Totò (in particolare a La Banda degli onesti del 1956).

