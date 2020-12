Natale in casa Cupiello: classico napoletano in onda su Rai 5

Se non lo hai mai visto è giunto il momento di rifarti. Natale in casa Cupiello è un classico della tradizione napoletana e va assolutamente guardato almeno una volta nella vita.

La versione proposta su Rai 5 è quella del 1977 con la grande Pupilla Maggio, affiancata da Lina Sastri, Marisa Laurito, ma soprattutto con Eduardo e Luca De Filippo nei ruoli del padre e del figlio.

La storia

La storia originale, del 1931, aveva un solo atto a cui furono aggiunti un secondo e un terzo atto nei tre anni successivi. Il protagonista è Luca Cupiello, un pigro e inetto uomo che non si interessa minimamente dei problemi familiari. Non si proeccupa nemmeno delle ansie del fratello Pasquale, che vive in casa con loro, così come ignora le birichinate del figlio Tommasino (detto Nennillo). Addirittura non si è accorto che la sua adorata figlia Ninuccia intrattiene una relazione extra coniugale con Vittorio Elia. Il suo solo pensiero è costruire il suo presepe, visto come uno spazio alternativo alla realtà in cui vive.

