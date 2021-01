Tommaso Zorzi parla di Dayane: “Non posso entrare a gamba tesa con lei perché…”

Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip svela perché si frena con Dayane Mello nella casa più spiata d’Italia

Ad attirare non poco l’attenzione dei telespettatori e del gossip nelle ultime ore Tommaso Zorzi, concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Nella casa più spiata d’Italia Zorzi ha dimostrato di essere molto ironico e combattivo, dice sempre tutto ciò che gli passa per la testa senza troppi giri di parole. La sua personalità è piuttosto frizzante, in molti hanno però notato che cerca di tenersi a distanza con Dayane Mello.

Se con la Mello ha ‘deposto le armi’ un motivo c’è, a rivelarlo nelle scorse ore è stato proprio Tommaso al Grande Fratello Vip mentre chiacchierava con Cecilia Capriotti, c’era anche Stenia Orlando accanto a loro. Il gieffino ha spiegato che Dayane è la madre della figlia di uno dei suoi migliori amici, Stefano Sala. È questo il motivo che lo spinge a frenarsi quando si tratta della Mello.

Tommaso Zorzi ha poi aggiunto: “Lui è proprio molto molto amico mio. Non è che posso proprio… Stefano è un amore”. Il gieffino ha rivelato che Dayane fuori non è mai presente quando frequenta Stefano, quando Cecilia gli ha chiesto se fuori la vede lui ha infatti risposto: “No, mai. Però non posso entrare a gamba tesa, perché mi dispiace“.

La Capriotti ha poi chiesto a Zorzi se la bambina sta con Stefano Sala. Lui con un cenno ha chiaramente lasciato intendere che la piccola Sofia vive con il padre. Un’espressione quella di Tommaso che ha incuriosito non poco i telespettatori. Cosa avrebbe voluto rivelare a Cecilia che invece non ha detto?

Qualche settimana fa Sala aveva accusato Dayane Mello di essere una bugiarda e una mamma assente. A detta sua nella casa non sta dicendo nulla su di lui perché ci sono Tommaso e Pretelli, entrambi suoi cari amici, che conoscono la loro situazione e il loro passato.

Tommaso Zorzi con la sua espressione si riferiva al fatto che la modella brasiliana non sia una mamma presente? Questo al momento non possiamo saperlo, la clip verrà mostrata stasera in puntata? Non ci resta che attendere per saperne di più.

Sara Fonte

