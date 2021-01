Andrea Zelletta, Natalia rifiuta di vederlo e diffida il GF: ecco come ha reagito lui nella notte

Andrea Zelletta scopre che Natalia non ha voluto incontrarlo, la fidanzata ha anche diffidato il Grande Fratello Vip

Andrea Zelletta ha attraversato momenti di grande sconforto negli ultimi giorni al Grande Fratello Vip a causa del presunto tradimento della fidanzata Natalia Paragoni.

Nella casa più spiata d’Italia il gieffino dopo diversi sfoghi ha fatto sapere che crede alla fidanzata, di lei si fida, ma è stato comunque male. Ieri sera Alfonso Signorini a Zelletta ha detto che la produzione voleva dargli la possibilità di rivedere Natalia, lei però ha rifiutato.

Il conduttore ha poi spiegato: “Questa sera il GF ha invitato Natalia per darti la possibilità di avere delle risposte ai tuoi dubbi. Purtroppo lei ha rifiutato, non ce l’aspettavamo. Non è voluta venire a parlarti. Ti dico anche che ci ha fatto arrivare una diffida in cui ci chiede di non affrontare questo argomento. La sua richiesta ci ha colto di sorpresa e non me l’aspettavo una reazione così formale e dura, anche nei tuoi confronti. Il fatto che lei non voglia essere qui a guardarti negli occhi desta un po’ di stupore”.

Signorini ad Andrea Zelletta ha detto che se volesse chiarire con la fidanzata potrebbe lasciare la casa in qualsiasi momento. Lui ha però detto che parlerà con lei quando finirà il reality, le crede e se uscirà la darà vinta fuori per questo ha deciso di restare nella casa.

Nella notte Giulia Salemi a Zelletta ha detto: “Amore sono scioccata della diffida. Questa cosa ha avuto una risonanza fuori, sarà uscito il nome. Tu l’hai difesa, tutelata e hai detto che credi a lei, più di così non può volere. Io però fossi in lei sarei venuta, anche solo per rivedere il mio ragazzo e rassicurarlo“.

Questa la risposta di Andrea Zelletta: “Alla fine io sono sereno. Alfonso mi ha detto che posso andarmene, ma l’ha fatto nel senso che posso farlo se non sto bene. L’ho apprezzato, però uscire vuol dire darla vinta a un qualcosa che non c’è secondo me. Sta qui che io mi impunto. Non voglio darla vinta e andare via. La mia ragazza avrà avuto le sue motivazioni.”

E ancora: “Se avessi avuto cose da chiarire sarei uscito, poi permetti che dopo quella bomba posso avere delle ore di sbandamento dove ho pensato di tutto? Comunque io non credo che lei si sia tirata indietro. Forse mi ha tutelato o non ha voluto riparlare di questa storia“.

Andrea Zelletta sembra essere quindi convinto che il pettegolezzo sul presunto tradimento della fidanzata sia falso. I due risolveranno la questione quando lui uscirà dalla casa più spiata d’Italia, al momento vuole infatti continuare la sua avventura.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui