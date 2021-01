Emma Stone con il pancione, le foto diventano virali. L’attrice è in dolce attesa

Le foto di Emma Stone con il pancione sono diventate rapidamente virali sul web, tanto che la sua gravidanza è ora argomento di tendenza su Twitter.

Le immagini, scattate a Los Angeles e pubblicate dal Daily Mail, non lasciano spazio a dubbi e certificano come l’attrice sia in dolce attesa.

La voce sulla gravidanza era circolata già qualche mese fa, quando Emma Stone era stata individuata assieme al marito Dave McCary, autore e comico del Saturday Night Live, con una salopette che aveva fatto sorgere più di un dubbio tra gli utenti.

Dubbio che ha trovato conferma nelle foto del Daily Mail, anche se la coppia, sempre riservatissima fin dal primo giorno della loro relazione (cominciata nel 2017, ndr), non ha rivelato alcun particolare sulla gravidanza di Emma.

Talmente riservati, Emma e Dave, da essersi sposati in gran segreto non appena è terminato il lockdown, almeno stando a quanto riportato dai media. Tuttavia, anche su questo aspetto l’attrice e il comico non hanno mai confermato nulla.

Nel 2018, in un’intervista, Emma Stone rivelava come la vita fosse davvero cambiata per lei: “Quando ero adolescente pensavo che non mi sarei mai sposata e non avrei mai avuto figli – le sue parole – Poi sono cresciuta e la mia prospettiva è cambiata”.

