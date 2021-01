Pierpaolo Pretelli, la madre lo avverte: “Cerca di moderarti un po’ con Giulia”

La madre di Pierpaolo Pretelli non approva l’atteggiamento che ha con Giulia Salemi al Grande Fratello Vip, ecco cosa gli ha detto

La madre di Pierpaolo Pretelli è entrata nella casa del Grande Fratello Vip per incontrare il figlio durante la puntata andata in onda ieri 4 gennaio 2021 su Canale 5.

Dopo l’uscita di Elisabetta Gregoraci il gieffino si è avvicinato sempre di più a Giulia Salemi, i due si sono lasciati travolgere dalla passione, ormai sono inseparabili. Spesso di scambiano coccole, tenerezze e baci passionali, anche sotto le coperte. Ad oggi sembra che i due siano intenzionati a costruire qualcosa di serio che potrebbe continuare anche dopo il reality.

La madre di Pierpaolo Pretelli ha manifestato un po’ di disappunto in merito al suo atteggiamento con la Salemi. Al figlio ieri sera ha infatti chiesto di controllarsi. Tra le varie cose gli ha detto: “Ti voglio dire che hai un bambino a casa, cerca di moderarti un po’ con Giulia, abbracci. Te lo assicuro, te lo dico da mamma.“

Il gieffino alla madre ha detto che certe emozioni non riesce a bloccarle, ma le ha detto che starà più attento. Lei ha poi aggiunto: “Hai avuto la fortuna che è stato prolungato, fatti conoscere. Non andare oltre, da mamma ascoltami. Quello lo fai fuori, non mi sono mai intromessa”.

A mamma Margherita Pierpaolo Pretelli ha detto che all’età di 30 anni sa bene ciò che fa, queste le sue parole: “So ciò che faccio…E io faccio le cose con la testa…Sono sempre io…”. Anche Giulia ha incontrato la donna.

Signorini ha fatto poi una sorpresa a Giulia Salemi, il padre le ha infatti scritto una lettera. L’uomo si è detto felice del rapporto nato tra la figlia e Pierpaolo. Tra le varie cose ha infatti detto: “Avete stima reciproca e complicità. Vedo gli occhi di mia figlia brillare e sono felice…”.

Sara Fonte

