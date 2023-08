Chi è Stefania Andriola, la giornalista di Meteo.it diventata virale con “Prevalenza di sole”

Stefania Andriola, chi è la giornalista di Meteo.it che è diventata virale in queste ore, dopo la pubblicazione di un video piuttosto ironico e divertente? Cosa sappiamo di lei?

Stefania Andriola, chi è la giornalista di Meteo.it

Stefania è una giornalista nata a Torino il 18 settembre 1979, ma vive a Milano dove lavora ormai da parecchio tempo. È iscritta all’albo dei giornalisti e da circa vent’anni opera nel mondo dello Sport, così come lei stessa ha raccontato nel corso di una puntata di Storie di runner 451. Oltre ad essere una giornalista è anche una conduttrice televisiva. Di lei sappiamo che è figlia unica, che il suo papà lavorava in Fiat mentre la sua mamma era un’ impiegata comunale di Torino. I suoi genitori sono stati sempre al suo fianco e l’hanno sempre supportata anche quando Stefania ha deciso di lasciare la sua città per trasferirsi a Milano. Da sempre è stata appassionata di sport ed ama anche tanto viaggiare. Stefania è un’amante degli animali e nello specifico adora i cani.

La carriera di Stefania Andriola

Nel 2009 è diventata una giornalista pubblicista. È stata in questi anni il volto dello spot del gelato Valsoia e anche dei Biscotti Colussi. Ha iniziato tanti anni fa la sua carriera da giornalista come inviata per il Fischio d’inizio e poi nel 2003 ha preso parte al Giro d’Italia, decidendo poi di migliorarsi. È passata, cinque anni dopo, poi a condurre Bike Show e ha seguito per la Gazzetta dello Sport il Giro d’Italia.Grazie al Giro d’Italia, Stefania ha avuto modo di conoscere questo ambiente fatto anche di famosi e giovani giornalisti e corridori.

È stata questa esperienza a farle venire voglia di migliorarsi e di iniziare a lavorare seriamente. Ha iniziato così a seguire il mondo del ciclismo seppur da un punto di vista diverso. “Per me il ciclismo era uno sport noioso che guardava mio nonno in televisione, poi ho capito la bellezza di questo sport, che va dalla gente”. Queste le sue parole dichiarate un po’ di tempo fa. Tuttavia negli anni poi Stefania seppur dedicandosi ad altro, ha condotto anche alcune trasmissioni legate proprio al ciclismo.

Dal mese di febbraio 2010 lavora, invece per il centro Epson Meteo con meteo.it. Riguardo la sua vita privata non abbiamo tante informazioni. In passato è stata fidanzata con l’architetto Cristian Fenouil e con il ciclista Daniele Colli. Come abbiamo già avuto modo di anticipare in queste ore Stefania è diventata piuttosto nota e popolare per via di un video divenuto virale sul web in cui si vede la Andriola esporre le previsioni meteo e canticchiare gioiosamente “Prevalenza di sole”.

