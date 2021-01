Now You See Me, uscirà un nuovo capitolo? Quanti sono i capitoli della saga? Curiosità e cosa si sa finora

Now You See Me: la saga è iniziata nel lontano 2013 e oggi, 6 gennaio 2021, su Italia Uno andrà in onda il secondo capitolo. Quanti sono i capitoli di questa saga e quali sono le curiosità su queste pellicole?

Now You See Me (2013)

Il primo capitolo di Now You See Me – I maghi del crimine arrivò nelle sale nel 2013, con la regia di Louis Leterrier.

Alcuni maghi ricevono dei tarocchi da un malvivente che li sta seguendo da mesi. Un anno dopo, i maghi organizzano uno show insieme a Las Vegas. in questo spettacolo, i 4 fanno entrare in scena un uomo nel pubblico e si teletrasportano con lui in un caveau a Parigi.

Il risultato è che il caveau si svuota e 3 milioni di euro piovono sugli spettatori. Questo attira l’attenzione di FBI e Interpol, ma non ci sono prove del coinvolgimento dei 4.

Dopo altri 3 colpi da parte dei maghi, si scoprono le loro vere intenzioni di vendetta. Il cast stellare è composto da:

Mark Ruffalo,

Morgan Freeman,

Jesse Eisenberg,

Isla Fisher,

Mélanie Laurent,

Michael Caine,

Dave Franco,

Woody Harrelson.

La pellicola guadagno oltre 158 milioni di dollari nel mondo.

Now You See Me 2 (2016)

Il sequel è il film che andrà in onda stasera su Italia Uno. Al cast si aggiungono Daniel Radcliffe (Harry Potter), Lizzy Caplan e Jay Chou.

Nel secondo film, i maghi sono stati reclutati da un’associazione a delinquere chiamata Occhio, che li manda a fare colpi spettacolari in diverse città.

I maghi trovano in un casinò la base dell’organizzazione e rubano un chip, per poi scappare dalle autorità. Si ritrovano a Londra, e, durante il viaggio in aereo, trovano la carta dei tarocchi del folle.

L’FBI scopre da un dispositivo che i maghi non c’entrano a nulla con i furti. Nel frattempo, i maghi hanno completato il loro addestramento e ora svaniscono dietro una misteriosa scala a chioccia a forma di occhio.

La pellicola uscì nelle sale italiane il 9 giugno 2016, un giorno prima rispetto all’uscita americana.

Now You See Me 3 (2022?)

Richiesto dai fan fin dal 2018, la pellicola con il terzo capitolo della saga doveva uscire nel 2020, ma la pandemia ha bloccato la produzione. Così, Now You See Me 3 è stato previsto per il 2022.

Al momento, l’unica cosa che si sa è che nel cast ci sarà Benedict Cumberbatch (Doctor Strane/ Sherlock).

