GF Vip 6, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 27: “Programmato per la love story”

Amici miei, rendiamoci conto che ormai ci sono più dinamiche fuori dalla casa che non dentro. Ieri sono stati due i miei momenti preferiti, lo scontro Sonia Bruganelli e Alfonso Signorini e quello tra Aldo e Alex. Sembrava tutto tranquillo quando il conduttore dà la parola a Sonia per dire la sua su Alex, lui però la interrompe e i toni si alzano così Alfonso ha tolto la parola ad entrambi. Sonia si è lamentata perché non è riuscita a finire e Alfonso, visibilmente alterato e da prima donna qual è, le ha detto che il conduttore è lui e decide lui, quando dare o togliere la parola. Qua inizia il trash che amo: durante la pubblicità Sonia esce dallo studio e non rientra per un bel po’, quando ormai pensavamo fosse stata risucchiata dal mondo parallelo che risucchiò Alda D’Eusanio che ancora non è riapparsa, la Bruganelli è tornata in postazione con la faccia che diceva “se ti becco fuori sono ca**i”: io ho amato!

Altro momento meraviglioso quando Aldo a centro studio ha spiegato quanto per lui sia un sóla il Belli e lui si è alzato provocandolo come in quel famoso confessionale. Se non fossero stati in diretta per me stavolta un bel pizzone in faccia se lo beccava. Ma poi Alex che chiude dicendo che le ex di Montano sono piene di corna. Cioè lui parla di corna. Adoro.

La mamma di Soleil le ha fatto una sorpresa e poi visto che è andata in ogni dove a dire che voleva un confronto con Alex, ieri sera questo confronto c’è stato. Niente, oltre a dirgli che è più bello dal vivo, ha ripetuto solo quello che dicono tutti da tre mesi e cioè che lui ha organizzato tutto con la moglie. Fine. Le mie aspettative da scena trash sono state molto deluse!

Il nuovo entrato Alessandro Basciano è entrato programmato per la love story e non importa con chi, l’importante è che riesca a bombare con qualcuna.

LEGGI ANCHE => Alessandro Basciano, dopo la nudità in confessionale la regia mette in risalto un inaspettato dettaglio

Si è già dato qualche strusciatina altruistica con Soleil di notte, ha puntato Sophie che per lui è la più bella ma flirta anche con Jessica perché non si sa mai. Ma qualcuno gli ha spiegato che questo è il GF Vip e non Temptation Island?

Biagio e Miriana sono la coppia meno interessante di tutte e 20 le edizioni del GF: lui poi un finto pazzesco, prima di entrare ha detto peste e corna della Trevisan, appena entrato si è buttato a pesce proprio su di lei, va beh poco male una settimana e torna a commentare il GF da casa sua perché è in nomination insieme a Miriana e Giacomo e Valeria, quindi sicuro uscirà. Io salvo la coppia Urtis, Marini perché è fonte inesauribile di trash e perché sotto sotto si odiano e mi fanno morire dal ridere.

Per oggi è tutto, baci velenosi a tutti e buon Natale

GF Vip 6, i migliori meme della puntata serale del 20 dicembre 2021

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui