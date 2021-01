Vespri siciliani in onda su Rai 5

I Vespri siciliani, un nome una garanzia. Solo al pensiero di chi ha composto l’opera, salgono le aspettative.

E Rai 5 dà anche modo di riviverlo con questa messa in scena davvero suggestiva.

Andrà infatti in onda la versione posta in essere presso il Teatro alla Scala, dove a suo tempo I vespri siciliani di Giuseppe Verdi hanno fatto scalpore.

Cast

A salire sul palco personaggi del calibro di Chris Merritt, Cheryl Studer, Giorgio Zancanaro e Ferruccio Furlanetto.

Sul podio il M° Riccardo Muti, scene costumi e regia di Pier Luigi Pizzi. Regia televisiva di Chrisyopher Swann.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui