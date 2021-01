Pierpaolo Pretelli, la Romero parla della loro rottura: “Ecco perché è finita”

Ariadna Romero parla della sua storia d’amore con Pierpaolo Pretelli e della loro rottura, ecco perché la relazione è finita

Ad attirare l’attenzione del gossip nelle ultime ore Ariadna Romero, l’ex compagna di Pierpaolo Pretelli, concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Ospite in collegamento a Casa Chi nella nuova puntata di ieri l’ex compagna del gieffino ha rivelato perché la loro chiacchierata storia d’amore è giunta al capolinea.

Dopo la rottura Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romero continuano ad essere in ottimi rapporti, soprattutto per il bene del figlio Leo. La modella non pensa che lui sia ancora innamorato di lei, anche se dopo il loro incontro al Grande Fratello Vip lui era entrato in confusione. Il gieffino cercava di capire se provava ancora dei sentimenti per l’ex, intanto ha iniziato una ‘relazione’ con la Salemi.

Parlando della loro relazione la Romero ha detto: “Con Pierpaolo abbiamo avuto una storia d’amore bellissima. Quando è finito l’amore, visto che abbiamo un bambino, per me lui è rimasto famiglia. Lo stesso vale per lui. Quando mi ha visto al GF era il momento in cui le cose con Elisabetta non erano andate come lui sperava e probabilmente ha avuto un crollo e si è appoggiato a me, Ma non penso sia innamorato di me, come io non lo sono di lui.“

Parlando della fine della loro storia d’amore ha poi raccontato: “Noi a maggio eravamo in crisi e io sono andata a Miami per lavoro. Io gli avevo stampato 250 foto nostre e gli ho scritto una foto dove gli dicevo che io e sua figlio lo aspettavamo in America. Mentre ero in USA abbiamo avuto una discussione brutta. Mi ha detto che era finita per telefono, mi ha inviato un messaggio dal telefono della fidanzata di un suo amico. In quel momento mi è caduto addosso il mondo.”

E ancora: “Ad agosto mi ha raggiunta a Miami, ci abbiamo riprovato, pensavo fosse tornato tutto come prima. Ma poco prima di partire mi ha dato la notizia: aveva firmato il contratto per Temptation Island di quell’estate. Io sono scappata a Cuba, non volevo vedere nulla.“

Dopo il reality delle tentazioni Pierpaolo Pretelli aveva chiesto ad Ariadna Romero di tornare da Cuba perché aveva capito di aver commesso un grande errore, le disse anche che aveva bisogno di lei. L’ex del gieffino ha poi concluso dicendo: “Ad ottobre decide di andare a Uomini e Donne. Lì è finita completamente. Ogni volta che ci riprovavamo lui faceva qualcosa. Non riesco più a provare un sentimento per lui”.

Sara Fonte

