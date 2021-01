Uomini e Donne, oggi: Beatrice lascia lo studio in lacrime, Roberta e Riccardo complici

Continuano i colpi di scena a Uomini e Donne, Beatrice vedendo l’esterna di Davide e Chiara reagisce male e lascia la studio

Si conclude oggi la settimana di Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Nella puntata di ieri Gemma Galgani e Maurizio al centro dello studio hanno parlato della loro frequentazione, come sempre non sono mancate le critiche.

Gianni Sperti sostiene la frequentazione tra la dama torinese e Maurizio, Tina Cipollari invece non crede che l’interesse sia reale. In studio sono tornati Sossio Aruta e Ursula Bennardo a sorpresa, una delle coppie più amate nate in passato al Trono Over di Uomini e Donne.

Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua continuano a frequentarsi, questa volta le cose tra loro sembrano procedere a gonfie vele, si mostrano molto complici.

Spazio poi ai tronisti, la scelta di Davide Donadei è molto vicina ma lui sembra essere ancora molto confuso. Va in onda l’esterna con Chiara Rabbi, i due emozionano tutti in studio. La corteggiatrice organizza una bellissima sorpresa a Davide che fa breccia nel cuore del tronista. Vedendoli felici e vedendo che tutti si sono emozionati Beatrice non reagisce bene, visibilmente turbata lascia lo studio in lacrime.

Dopo la reazione della Buonocore Davide Donadei la accusa di avere un atteggiamento da bambina, per questo all’inizio non vuole correrle dietro. Stando alle anticipazioni de Il Vicolo delle News il tronista cambia poi idea e la raggiunge in camerino.

Si passa a Sophi Codeogoni, la giovane tronista ha avuto un chiarimento con Matteo. La Codegoni è uscita con Antonio e Giorgio, Ranieri le ha fatto una sorpresa.

Sara Fonte

