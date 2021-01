Rosa Perrotta parla della crisi con Pietro: “Stiamo ritrovando la nostra serenità”

Sta tornando il sereno tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, dopo un periodo di crisi stanno ritrovando il loro equilibrio

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono una delle coppie più amate nate qualche anno fa al Trono Classico di Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

I due nell’ultimo periodo hanno affrontato qualche problema di coppia, sembra però che tra loro stia pian piano tornando il sereno. Tramite alcune Instagram Stories l’ex tronista è tornata a parlare della sua crisi con Pietro dicendo: “Siamo tornati a casa e sta riprendendo la nostra vita”.

In questo loro periodo di crisi sono state dette molte cose, lei però ci ha tenuto a smentirle. Queste le sue parole: “In questo mesetto in cui tutti si sono spesi, tutti hanno parlato, tutti hanno detto la loro su quello che ci è successo, io sono stata in silenzio. In silenzio come molto spesso faccio, a guardare. Perché non ne avevo voglia, non mi interessava giustificarmi e dare spiegazioni.”

Rosa Perrotta ha continuato dicendo: “Ho preferito vivermi il mio momento in modo molto silenzioso. E perché mi diverte vedere fino a che punto arriva l’arroganza, la presunzione e la cattiveria della gente. Adesso è giusto che qualcosa la dica io.” In molti pensavano che fosse incinta o che avrebbe annunciato in televisione che lei e Pietro convoleranno a nozze, nulla di tutto ciò è vero. Qualcuno ha anche criticato lei e Pietro come genitori.

Ai suoi tantissimi fan l’ex tronista ha detto: “Purtroppo non sono incinta e non mi sposo. La pubblicità è la cosa più divertente: ho affrontato questa cosa facendo l’opposto. Ho rifiutato di andare in tv a parlare di questa cosa, ho rifiutato di parlare sui giornali. Io non sono solita costruire altare sui miei fallimenti, e rappresentando questo il fallimento della mia vita non ci sono riuscita.”

E ancora: “Credo che alcune cose vadano gestite e affrontate tra le mura di casa propria, in maniera più dignitosa possibile. Credo che mettere bocca in queste cose così personali che riguardano i bambini sia di pessimo gusto”.

Rosa Perrotta ci ha tenuto a precisare che lei e Pietro Tartaglione continuano ad amarsi ed è per questo che stanno cercando di risolvere ogni incomprensione nata nel loro rapporto. Ha poi concluso dicendo: “Stiamo ritrovando la nostra serenità, il nostro equilibrio. Comunque nella vita si può rimediare a tutto quando c’è amore. Fino a quando c’è amore vale sempre la pena”.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui