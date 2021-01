Stefania Orlando si sfoga dopo lo scontro con Zorzi: “Sono stanca…”

Non è ancora tornato il sereno tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, ecco cosa ha detto la gieffina al Grande Fratello Vip

Il rapporto tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando al Grande Fratello Vip ha preso una brutta piega. Sin dall’inizio della quinta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini tra i due è nata una bellissima amicizia, qualcosa però tra loro è cambiata.

Nelle scorse settimane Zorzi aveva nominato l’amica a causa di una battuta che non gli era piaciuto, ciò aveva creato non poca tensione tra loro. I due poco dopo avevano avuto un chiarimento ma nelle ultime ore si sono di nuovo allontanati.

Stefania Orlando si è ingelosita vedendo Tommaso Zorzi trascorrere del tempo con Dayane Mello. Tra loro è quindi scoppiato un nuovo scontro, al gieffino è venuto il dubbio che l’amica stia pilotando le loro discussioni per ottenere maggiore visibilità nella casa più spiata d’Italia. Dopo lo scontro non hanno ancora fatto pace.

Nelle ultime ore la Orlando si è sfogata con Andrea Zenga, al gieffino ha detto che non sta vivendo bene il distacco che si è creato tra lei e Zorzi al Grande Fratello Vip. A detta sua è psicologicamente stanca, a Zenga ha detto: “Io sono un po’ troppo sensibile, le cose mi arrivano molto potenti. Anche quelle degli altri, non solo le mie. Faccio un po’ fatica e quando sono stanca ancora di più.”

Stefania ha continuato dicendo: “Se queste cose fossero successe all’inizio, le avrei affrontate in maniera molto diversa. Adesso ho meno forza. Vedo tanti ragazzi che sono più forti di me anche psicologicamente.”

Alla gieffina Zenga ha detto che non gli fa piacere vederla stare male, lei gli ha detto che non vive bene questo lato pesante del suo carattere. Queste le sue parole: “Io cerco sempre di tirarmi su. Le persone conoscono meno questa parte di me, perché quando sono giù sto a casa. Esco solo quando sono tranquilla. Qui è difficile perché che fai? Dove ti vai a mettere? Se mi guardassi da fuori direi ‘Che [rottura n.d.r] questa’. Io quando sono così mi detesto.“

E ancora: “Nella mia quotidianità magari faccio una camminata veloce o accarezzo il mio cane, ti guardi una cosa in tv. Qui bene o male sei sempre un po’ concentrata su quello che è successo, non riesci a distrarti. Alla fine non è successo niente di così tragico, è anche quello che mi fa arrabbiare con me stessa. Devo essere più forte, imparare a farmi scivolare addosso le cose. È il segreto per vivere meglio.”

Stefania Orlando al suo compagno di avventura ha fatto sapere che Zorzi le aveva detto che avrebbero avuto un chiarimento, tra loro però non è ancora arrivato il sereno. Lei stessa ha concluso dicendo: “Lui mi aveva detto ‘Poi chiariamo’, ma non c’è evidentemente la voglia. Poi il fatto che in puntata rivedremo tutto, non è una cosa che mi entusiasma.”

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando avranno un confronto nella puntata che andrà in onda stasera? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

Sara Fonte

