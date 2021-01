Vite al Limite: stasera la storia di Megan Davies. Che fine ha fatto e qual è il suo percorso nel programma di Real Time?

Vite al Limite parlerà questa sera della storia di Megan Davies. La ragazza di 24 anni è nata a Taylorville (Illinois) e quando è iniziato il programma pesava 273 chili.

Così, la ragazza aveva deciso di partecipare al programma per vedersi pagate le spese mediche e per farsi seguire dal dott. Nowzaradan.

Purtroppo, però, la ragazza non è mai arrivata a perdere il peso necessario e ha perso la possibilità di fare l’operazione.

Vite al Limite: l’addio al programma per Megan

Megan, nell’anno trascorso con il programma, ha perso 55 chili. Così, è arrivata ai 218 chili.

Purtroppo, però, erano troppi per poter affrontare l’intervento di bypass gastrico. Così, la collaborazione con il programma in onda in Italia su Real Time si è interrotta.

Dopo la fine della sua avventura con il programma, non si sa nulla su Megan Davies. Infatti, la ragazza non ha canali sui social per capire se la situazione è cambiata.

