Stasera tutto è possibile: quali saranno gli ospiti della prima puntata?

Stasera tutto è possibile torna per una sfavillante edizione 2021 questa sera, alle ore 21.20, su Rai Due.

Cosa accadrà nella prima puntata che andrà in onda oggi, 12 gennaio 2021? Ecco alcune interessanti anticipazioni.

Stasera tutto è possibile: anticipazioni 12 gennaio 2021

Cosa accadrà questa sera su Rai Due? Chi saranno gli ospiti che si affronteranno e chi sarà il nuovo conduttore? Facciamo chiarezza.

Questa edizione del programma avrà la conduzione di Stefano De Martino. Il ballerino ha avuto già un notevole successo come conduttore del programma Made in Sud per diverse stagioni e ora la Rai sceglie di premiarlo.

La trasmissione di stasera avrà un totale di 8 puntate, che saranno trasmesse ogni martedì.

La produzione è della Endemol Shine Italy e riprende il format francese del programma Vendredi tout est permis. L’adattamento italiano non è l’unico. Infatti, di questo format ci sono ben 25 versioni in tutto il mondo!

Gli ospiti fissi sono: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia. Nella puntata di stasera ci saranno:

Elettra Lamborghini,

Nathalie Guetta,

Sergio Friscia,

Paolo Conticini,

Valeria Graci e Francesco Arienzo,

I Gemelli di Guidonia,

Mago Heldin.

Torneranno i giochi che hanno appassionato il pubblico, come La Stanza Inclinata e lo Speed Quiz.

