Uomini e Donne, oggi: Biagio ci ripensa. Sophie perdona Matteo, il cavaliere le fa una sorpresa

Cosa vedremo oggi a Uomini e Donne? Biagio vuole tornare a conoscere Sabina, Sophie Codegoni ha deciso di perdonare Matteo

Va in onda oggi 12 gennaio 2021 una nuova puntata di Uomini e Donne, trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5. Al centro dello studio ci sono Sabina e Biagio.

Il cavaliere manifesta la volontà di tornare a frequentare la dama, lei però non è d’accordo. Nelle scorse settimane lui l’aveva accusata di essere amica di un’altra dama, Maria. Gli attacchi di Biagio hanno deluso non poco la dama ed è per questo che non vuole riprendere la loro conoscenza. In studio interviene anche Gemma Galgani.

Si passa poi ad Armando Incarnato, il cavaliere sta continuando a frequentare Lucrezia Comanducci. L’ex corteggiatrice di Gianluca De Matteis nelle scorse settimane è tornata nel programma dopo aver capito di essere interessata a conoscere meglio il cavaliere. Armando non ha ancora dato l’esclusiva a Lucrezia, sta infatti portando avanti anche la sua conoscenza con Brunilde.

Al centro dello studio si siederà poi Sophie Codegoni che è uscita con Antonio e Giorgio. In studio confessa di aver perdonato Matteo, vuole infatti continuare la loro conoscenza senza rancori. Il corteggiatore fino ad ora è sempre stato amato e sostenuto dal pubblico, aveva però ricevuto molte critiche dopo aver ammesso che il suo sarebbe stato un no se la tronista lo avesse scelto in quel momento. Dopo ciò che è successo tra loro nell’ultimo periodo il corteggiatore decide di farle una sorpresa per farsi perdonare.

Sara Fonte

