Giorgio Manetti svela: “Ecco perché ho detto no al Grande Fratello Vip”

Giorgio Manetti ha rifiutato di partecipare alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, l’ex cavaliere svela perché ha detto no

Si torna a parlare di Giorgio Manetti, ex cavaliere al Trono Over di Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

Da circa due anni il noto ‘Gabbiano’ ha abbandonato la trasmissione della De Filippi, ma continua spesso a far parlare di sé. Per anni è stato uno dei protagonisti indiscussi del programma.

Giorgio Manetti avrebbe potuto partecipare alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, ma ha preferito rifiutare la proposta di Alfonso Signorini, a farlo sapere è stato lui stesso in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv.

L’ex cavaliere in merito al suo rifiuto di far parte del cast del noto reality ha detto: “Ho detto no al Grande Fratello Vip. Ringrazio Alfonso Signorini per aver pensato a me, ma è un’esperienza che non mi interessa vivere”. Manetti ha fatto sapere che non riusciva ad immaginarsi in quel contesto, come più volte ha detto un altro è il reality a cui vorrebbe partecipare.

Giorgio Manetti ha infatti svelato che vorrebbe far parte del cast dell’Isola dei famosi, la nuova edizione andrà in onda tra qualche mese e sarà condotta da Ilary Balsi. Parlando del reality ha detto: “L’Isola dei Famosi sarebbe una bella sfida con me stesso.”

E ancora: “È vero che ti trovi a condividere le tue giornate con gli altri concorrenti, ma poi scattano dinamiche che portano ad allearsi e a litigare gli uni con gli altri, per cui credo che alla fine sceglierei di fare un percorso da naufrago solitario come ha fatto Raz Degan. Lui è stato fenomenale”.

Il cast completo della nuova edizione dell‘Isola dei famosi non è stato ancora reso noto. Giorgio Manetti riceverà una proposta da parte della produzione del reality? Lui ha chiaramente detto che accetterebbe con piacere di partecipare, non ci resta che attendere per scoprire se sbarcherà in Honduras.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui