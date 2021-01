Cotto e Mangiato ricetta 15 gennaio 2021: torta di frutta secca

Torta di frutta secca oggi a Cotto e Mangiato. Ecco come si fa.

La ricetta

Per gli ingredienti avrai bisogno di:

1 limone

200 grammi di farina

200 grammi di frutta secca

200 grammi di uvetta

1 uovo

150 grammi di burro

200 grammi di zucchero

Marmellata albicocca

Procedimento

In una ciotola mischiare burro uova e zucchero, più limone grattugiato. Aggiungere adagio la farina e impastare. Adagiare il composto in un ruoto con cerniera e versare sopra la frutta secca ammollata in acqua calda e un po’ di uvetta. Cuocere in forno a 180 gradi per una trentina di minuti. Infine spalmare della marmellata e servire.

