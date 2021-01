Il prof fa sesso durante la DAD, scandalo a Urbino. Il docente si è dimesso: “Una debolezza”

La vicenda raccontata dal Resto del Carlino, che vede protagonista un professore dell’Accademia di Belle Arti di Urbino, sta scatenando un forte dibattito sul web.

Il docente è stato infatti “beccato” mentre si lasciava andare alle sue pulsioni erotiche mentre era collegato con gli studenti.

Il professore, infatti, stava tenendo una lezione in video conferenza (Didattica a distanza, ndr), quando ad un certo punto ha deciso di concludere con un video che sarebbe servito come completamento dell’argomento spiegato agli studenti.

A quel punto il docente, convinto di non essere più inquadrato dalla telecamera, si è lanciato in atti sessuali con un’altra persona che si trovava in quel momento nel suo appartamento. Ma il prof ha fatto male i suoi conti, dato che gli studenti hanno visto tutto.

Nel giro di poche ore è scoppiato lo scandalo, con il professore che non ha potuto fare altro che rassegnare le dimissioni.

Il direttore dell’Accademia di Belle Arti, Luca Cesari, ha parlato di episodio “molto grave” nel contesto, ossia nell’ambito in cui ha avuto luogo. Tuttavia, lo stesso Cesari ha tenuto a sottolineare che si tratta di una persona “molto seguita e amata dagli studenti”, incappato purtroppo in un brutto scivolone.

Raggiunto dal Resto del Carlino, il docente ha spiegato che si trattava di una persona a lui molto cara, al centro di un rapporto stabile: “Non la vedevo da molti mesi per colpa della pandemia”.

“Vorrei essere giudicato sotto il profilo umano perché non sono un perverso e neanche un esibizionista”, ha concluso.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui