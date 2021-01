Pillole velenose sula casa del GF Vip: la rubrica de La Velenosa – EPISODIO 8

Questa è stata una settimana molto calda, sicuramente la dinamica di più interesse è stata la discussione tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. Il gf ha organizzato una cena brasiliana e durante i balli, Tommaso si è scatenato in pista con Dayane, nemica numero uno di Stefania. La Orlando, complice Cecilia Capriotti, che da quando é entrata tenta di dividere gli Zorzando, che le fa notare che Dayane e Tommaso hanno chiarito, rimane molto male e tra i due si arriva alla discussione. Tommaso trovando eccessiva la reazione di Stefania, dice a Cecilia che per lui finge perché qualche giorno prima, la donna gli avrebbe detto se voleva litigare per finta. La Capriotti gli dice che anche a lei ha detto la stessa cosa e da lì scoppia il caos. Cecilia e Tommaso lo raccontano a tutta la casa e se ne parla per una settimana, senza però che la Orlando sia informata. Il giorno della puntata però gridano da fuori la casa, “Tommaso di’ là verità a Stefania” e quindi messo alle strette, lui e Cecilia raccontano questa cosa alla Orlando, la quale con una calma serafica, gli dice che è vero che lo ha detto, ma gli ha anche detto che scherzava. Tutto finisce a tarallucci e vino, io sinceramente mi sarei molto arrabbiata se un mio caro amico avesse pensato quelle cose di me e mi avesse spu**anata con tutta la casa, ma forse sono strana io?

Una voce fuori dalla casa fa scoppiare la crisi tra i Prelemi, da fuori gridano che Giulia è fidanzata con un certo Alessio, calciatore. Pierpaolo nonostante la ragazza, lo rassicuri in tutti i modi, va in black-out. Non crede ovviamente che lei abbia qualcuno, ma questo gli ha fatto pensare a come potrebbe essere stare con Giulia fuori dalla casa, ai giri che frequenta e al gossip che gira intorno a lei e ai suoi amici. Ovviamente chiariscono e torna il sereno.

Questi i fatti salienti della settimana appena passata, nella casa del Gfvip,alla prossima

Baci velenosi?

